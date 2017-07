Lancement d’une campagne d’information sur les plages à Oran

Réagissez

Tous les moyens ont été mobilisés pour la réussite de la prochaine rentrée de la formation professionnelle.

Pour informer les futurs stagiaires sur les offres de la session de septembre, 2 caravanes d’information ont été lancées, hier, au niveau des plages d’Aïn El Turck et d’Aïn Franine dans la localité de Kristel. Aujourd’hui, cette caravane va visiter la plage de Bousfer et le village de Kristel, selon M. Bouzid El Aid, chef de service du partenariat et de la formation continue. Cette action s’étalera sur une dizaine de jours et touchera la majorité des plages de la wilaya.

Pendant cette période, les jeunes pourront avoir des informations détaillées sur les filières avant de prendre leur décision finale, surtout que ce secteur offre des formations diplômantes et qualifiantes pour toute personne qui veut acquérir des compétences lui permettant de s’intégrer dans la vie professionnelle ou d’améliorer ses connaissances professionnelles. Selon notre interlocuteur, les inscriptions lancées hier prendront fin samedi 16 septembre.

Des journées de sélection et d’orientation sont prévues du 17 au 19 septembre, la proclamation des résultats le mercredi 20,

et la rentrée officielle le dimanche 24 septembre. Pour cette session, plus de 6500 postes pédagogiques sont ouverts dans les formations diplômantes et qualifiantes dans différents modes de formation ; à savoir, le résidentiel, l’apprentissage, les cours du soir, la formation continue et celle dite femme au foyer.