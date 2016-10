Lagua, une entreprise oranaise qui montre la voie

Réagissez

L’entreprise Lagua Eclairage Solaire, qui participe, du 24 au 26 octobre à Oran, à la 7e édition du Salon international des énergies renouvelables, des énergies propres et du développement durable (ERA 2016), est une entité spécialisée dans l’énergie solaire, dont le site de production est implanté à Maraval et la direction générale dans la commune de Misserghin.

Elle dispose d’un large programme d’installation des équipements luminaires solaires dans certaines cités d’habitation implantées à Oran, ainsi que dans des complexes touristiques à Aïn Témouchent. Cette entité familiale, lancée il y a quelques années, en partenariat avec des groupements chinois et allemands, est surtout spécialisée dans l’éclairage solaire professionnel en extérieur.

Elle dispose, à cet effet, d’une gamme assez variée d’équipements de haute technologie. Selon son directeur commercial, Megerbi Mohamed, dans le cadre de la concrétisation de son plan d’action et afin de répondre aux besoins et objectifs assignés, «il est prévu, dès l’année prochaine, une intégration des composants locaux à partir du site d’Oran à hauteur de 70% pour les équipements fabriqués par cette entreprise, en attendant la réception, en 2019, de la nouvelle unité de fabrication à Relizane».

Actuellement, l’entreprise est présente au niveau de 14 wilayas à travers des antennes commerciales ou des services après-vente. Rien qu’au niveau de son site de Maraval, elle dispose d’un effectif d’une trentaine de personnes, entre techniciens et agents qui assurent l’installation et la maintenance des kits et équipements fournis. En marge des expositions techniques de ce Salon, un programme de communications scientifiques et techniques a été concocté par les organisateurs.

Dans la matinée de mardi, l’experte au Conseil mondial de la science et de l’environnement, Mme Aicha Adamou, a présenté un exposé intitulé «Le partenariat public/privé, condition incontournable pour le développement des énergies renouvelables en Algérie».