La traversée inaugurale sera effectuée après le Ramadhan

«La liaison maritime entre Oran et les Dunes (Aïn El Turck) sera officiellement inaugurée à la fin du mois sacré du Ramadhan», a indiqué M. Aïssaoui, directeur d’exploitation de l’entreprise portuaire d’Oran (EPO).

Cette desserte est appelée, selon ce responsable, à contribuer à la résolution d’un problème crucial dans la liaison entre la capitale de l’Ouest et les communes de Aïn El Turck, Bousfer et El Ançor. «En effet, poursuit-il, la liaison par route connaît depuis plusieurs années de gros problèmes de circulation automobile. L’importante croissance urbanistique de ces localités, notamment Aïn El Turck, et des besoins qui en découlent ont fait que les 2 axes routiers se retrouvent le plus souvent saturés. Aussi et pour y faire face, il est donc apparu nécessaire de recourir à d’autres solutions pour contourner les points noirs qui paralysent la circulation automobile en matière de transport notamment au cours de la période estivale. Ainsi, les usagers utilisant cette nouvelle liaison maritime disposeront d’un moyen supplémentaire appelé à alléger la pression sur les routes.

L’exploitation de cette ligne sera du ressort de l’Entreprise nationale de transport maritime de voyageurs (Entmv). Elle se fera à l’aide de navettes d’un navire de 34 mètres d’une capacité de 206 passagers. Le trajet long d’une quinzaine de kilomètres sera parcouru en 20 minutes. Cette ligne a été financée, pour rappel, conjointement par l’EPOran et l’EPArzew. Les travaux ont consisté en 2 chantiers. Il s’agit de l’aménagement d’une station au port d’Oran et de la réalisation d’un appontement au niveau de la plage les Dunes située entre Aïn El Turck et Cap Falcon».