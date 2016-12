La question du religieux dans les pays arabes décortiquée

Réagissez

«La question du religieux dans les pays arabes et musulmans» a fait l’objet, mercredi et jeudi derniers, d’un colloque international, au Centre de recherche et d’anthropologie sociale et culturelle d’Oran (Crasc).

Pendant deux jours, des intervenants venus de plusieurs pays (Maroc, Egypte, Tunisie, France, Algérie, Liban) ont décortiqué les différentes formes de la place du religieux dans la société, et par quel biais l’espace islamique prend le pas sur le politique.

La question du religieux, comme le précisent les organisateurs, est bien sûr d’actualité, ceci dit, nuancent-ils, «cette actualité n’est pas seulement liée aux conflits et aux différentes crises qui agitent bon nombre d’Etats, ou aux récurrents actes de terrorisme commis au nom de la religion».

Cette actualité tient aussi «à la part de plus en plus prégnante du discours religieux dans la vie sociale, culturelle et institutionnelle dans son expression la plus radicale et la plus violente». Face à cela, la recherche universitaire est encore timide, «et demeure relativement embryonnaire sur le sujet» Aussi, l’idée du colloque est de «susciter le débat universitaire pour tenter de comprendre comment se situe la question du religieux dans son rapport à la question de la modernité, au patrimoine et à la tradition».

Le cas de l’Algérie a été décortiqué par bon nombre de professeurs universitaires, notamment Walid Laggoun (université Alger 2), qui a évoqué «le statut institutionnel de la religion en Algérie» ; Benmeziane Benchergui (université Oran2), dont la thématique a porté sur «le religieux dans l’espace public», la professeure universitaire Souad Oueled Slimane, qui a traité «le discours religieux dans les mosquées algériennes», ou encore le Pr Zoubir Atrous, de l’université Alger 2, qui est longuement revenu sur l’histoire des Frères musulmans en Algérie.

Pour le Pr Karim Ouaras, de l’université de Mostaganem, l’une des expressions du religieux en Algérie, bien que méconnue et marginale, s’est traduite, au début des années 90, par les fameux graffitis sur les murs des quartiers populaires. Apparue à l’orée de l’ouverture du pluralisme politique en Algérie, «cette expression scripturale, qui constitue un segment important du champ social, mérite une attention particulière, parce qu’elle recouvre une pluralité de sens et donne à voir quelques facettes des recompositions du religieux en Algérie». Nabila Bekhechi, de l’université de Tlemcen, a évoqué, pour sa part, «l’interaction» qui existe en Algérie entre le religieux et le politique. «Une interaction qui n’a de cesse de produire des mutations dans la considération du champ religieux par les instances gouvernementales, notamment sous l’influence d’exigences sécuritaires, mais aussi de nouvelles demandes sociales».

En effet, affirme-t-elle, la législation algérienne de la dernière décennie est marquée par la réaffirmation des principes de l’islam, «de ses valeurs spirituelles, morales, culturelles et civilisationnelles», ces mêmes principes et valeurs qui sont pourtant «investis et instrumentalisés». Et de se questionner alors, dans le même contexte, sur l’efficacité et les portées des lois et décrets régulant le religieux en Algérie.

L’exemple tunisien

La chercheuse tunisienne, Mouna Kraiem Dridi, de l’université de Carthage, a évoqué, quant à elle, le poids et l’influence religieuse dans la confection de la Constitution tunisienne post-révolution, du 27 janvier 2014. Intitulée «La dimension religieuse dans la Constitution tunisienne du 27 janvier 2014», la conférencière démontre que la question de la place de la religion dans l’élaboration de la nouvelle Constitution a pesé de tout son poids et a été l’une des plus difficiles à résoudre, pendant les débats houleux à l’Assemblée nationale constituante.

C’était un «long bras de fer, douloureux et néanmoins passionnant», qui a opposé le parti au pouvoir, En-Nahda, aux forces laïques et modernistes, le tout dans un climat de tension extrême entre deux opposants politiques. Au final, En Nahda a fini par accepter, au prix de plusieurs marchandages politiques, «d’écarter toute référence à la charia (loi islamique) comme source formelle du droit». Ceci dit, constate l’intervenante, «une lecture globale de l’ensemble des dispositions constitutionnelles, parfois ambivalentes, laisse présumer que la religion occupe une place prépondérante dans la vision constituante, laquelle vision ne peut être élucidée par la future cour constitutionnelle qui n’a pas encore vu le jour».

Au Maroc, l’expérience du parti islamique PJD, au gouvernement de 2011 jusqu’à ce jour, a fait l’objet d’une intervention par les soins de Noureddine Jallal, de l’université Sidi Mohamed Ben Abdellah de Fez. Le PJD, faut-il le rappeler, est arrivé au pouvoir suite aux premières élections post-printemps arabe, et donc après le mouvement contestataire du 20 février 2011 au Maroc.

Le conférencier rappelle que cette situation n’était pas propre au Maroc et qu’elle suivait plutôt «la tendance» de cette époque, où les urnes en Tunisie et en Egypte ont porté aussi des tendances politiques d’obédience «islamiste». Il n’empêche, dans le cas du Maroc, le PJD semble ne pas seulement jouir d’un contexte particulier, qui est celui du printemps arabe, car force est de constater qu’au fil des années, il a su s’enraciner davantage dans le paysage politique marocain, et cela au point d’avoir à nouveau remporté les législatives du 7 octobre 2016.

D’autres interventions ont eu lieu, durant ces deux jours, où les intervenants ont relaté les cas des expériences en Egypte, mais aussi au Liban, où la question de la diversité religieuse est de mise.