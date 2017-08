La Protection civile a permis d’éviter une catastrophe

Réagissez

L’incendie qui s’est déclaré hier matin dans une des tours Mobilart aurait pu coûter la vie à des dizaines de personnes, n’était l’intervention efficace des éléments de la Protection civile d’Oran.

Selon un communiqué de cette dernière, vers 2h45, un feu a pris dans l’une des tours Mobilart qui donne sur le front de mer de Sidi M’hamed. Les fumées dégagées par l’incendie ont incommodé deux personnes qui avaient eu des difficultés respiratoires et ont été prises de malaise. Il s’agit d’une jeune fille de 24 ans et d’un jeune de 28 ans.

En parallèle, une grosse panique s’était emparée de dizaines d’habitants de cette tour, qui voyaient des flammes commencer à grossir et à menacer leurs vies et leurs biens. L’enquête préliminaire des agents de la Protection civile a révélé que l’incendie a été provoqué par un court-circuit sur un compteur électrique situé au quatrième sous-sol. Le feu a pris rapidement pour se propager à travers le câblage électrique et monter jusqu’au deuxième étage de cette tour qui en compte 31. Notons que près de 80 agents, venus de l’unité principale et des unités de Choupot, Belgaïd, Aïn El Beïda, Bir El Djir, entre autres, une vingtaine de camions-citernes et d’appui, ainsi que des échelles télescopiques ont servi à l’évacuation de plusieurs personnes, dont des enfants et des personnes âgées, qui étaient prises au piège des flammes. Selon le même communiqué, les services de la Protection civile ont aussi eu recours à des hélicoptères pour l’aération et le refroidissement des lieux. Selon des déclarations d’habitants, c’est la première fois qu’un tel incendie se produit.