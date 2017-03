La prise en charge psychologique de l’hypofertilité en débat

Réagissez

La psychologue Belouz Lilia, travaillant au niveau de l’unité de procréation maternelle assistée de l’EHU d’Oran, a animé une conférence sur la prise en charge psychologique de l’hypofertilité lors d’une rencontre, jeudi.

Elle explique qu’il est impossible d’aborder le problème de la fertilité au sein du couple sans avoir à évoquer la dimension psychologique, insistant sur le fait qu’il n’est pas possible, aujourd’hui, de séparer la prise en charge psychologique du traitement médical. L’infertilité est vécue comme une maladie par le couple faisant face à ce problème et cause, ou parfois accentue, la séparation au sein du couple. Un vrai travail de fond doit être entrepris pour arriver à convaincre le couple d’aller vers la prise en charge psychologique. Certaines études ont démontré qu’un taux élevé d’infertilité a une origine inexpliquée.

Cette même intervenante reviendra sur les causes de cette infertilité, expliquant que l’hypofertilité masculine a plusieurs origines, dont la consommation d’alcool, de stupéfiants ou encore certains métiers pénibles. La prise en charge psychologique consiste en la recherche de l’origine du problème au sein du couple et amène ce dernier à discuter ensemble ou à se confier, une alternative qui n’est pas facile, vu l’absence de communication dans certains cas au sein du couple.