La prévenue condamnée à 12 ans de réclusion

La dénommé R. F. a été condamnée, hier, par le tribunal criminel d’Oran, à la peine de 12 ans de réclusion pour homicide volontaire. Il s’agit d’une mère de famille âgée de 40 ans ayant 6 enfants dont le dernier est né alors qu’elle était en détention.

Les faits ont eu lieu au jardin du Front de mer d’Oran où la mise en cause a tué une femme de 34 ans d’un coup de couteau dans le dos. Après l’évacuation de la victime vers les urgences où elle décédera, elle a été arrêtée. Selon le premier interrogatoire, elle ne niera pas son acte mais expliquera ne pas avoir voulu tuer. Et elle reviendra sur son parcours, comment elle a fui son domicile conjugal de Maghnia après une énième dispute avec son mari, un alcoolique, qui la mise dehors. Ne sachant que faire, elle quittera Maghnia pour Oran puis Annaba. Son seul but était de s’éloigner le plus possible de son ancienne vie.

Là, se retrouvant seule, elle ira trouver refuge sur une plage et s’achètera un couteau pour se défendre. Après avoir passé sa seconde nuit à la maison de vieillesse de Annaba, elle se rendra à Constantine chez une avocate qui lui expliquera qu’elle peut la prendre en charge, une fois divorcée. C’est ainsi qu’elle fera le voyage sur Oran pour ensuite retourner à Maghnia. Mais le drame se produira avant qu’elle n’arrive chez elle. A la barre, la mise-en-cause qui explique avoir vécu avec un père alcoolique puis connu le même sort avec son époux, voulait fuir cette vie. «J’ai frappé la victime car elle m’a méprisée, j’ai voulu prendre place sur la banc où elle se trouvait mais elle s’y est opposée en m’adressant des propos blessants». Le représentant du ministère public a requis la perpétuité et la défense a plaidé la requalification des faits et les circonstances atténuantes.