La place du Maghreb réaménagée

La place du Maghreb fraichement rénovée

Après plusieurs semaines de réaménagement, la place du Maghreb vient de rouvrir à la grande satisfaction des Oranais et des visiteurs.

Dorénavant, quand on se promène sur cette place fraichement rénovée, on est d’abord frappé de voir jaillir de l’eau de la fontaine qui trône majestueusement au cœur de la place. Une fontaine, faut-il le rappeler, qui a été à l’arrêt des décennies durant.

On est aussi agréablement surpris par cette odeur de gazon mouillé que les agents de l’APC s’emploient à tondre avec application et dextérité. On remarque aussi que la place est bien plus vaste qu’elle ne l’était par le passé du fait de la démolition de ses quatre kiosques, le mois de juin dernier, qui a fait les choux gras de la presse à cette époque et qui a soulevé un tollé chez «les riverains du coin». La place est à présent ceinte par une quinzaine d’arbres et d’arbustes, et en son centre, la où trône la fontaine, quatre majestueux palmiers la ceinturent.

Petit bémol tout de même : les deux toilettes publiques n’ont pas été rénovées et affichent, au nez des visiteurs, le désagréable mot «closed».

Un bémol remarqué par beaucoup, et qui n’a pas manqué d’être soulevé sur les réseaux sociaux, notamment par des associations oranaises. Enfin, comme on pouvait s’y attendre, dès lors que la place a rouvert au grand public, les vieux retraités n’ont pas tardé à la prendre d’assaut, dès l’aurore, un journal à la main. Certains, bien que contents que cette place a été réaménagée, regrettent la disparition des kiosques.

«Ils auraient dû en laisser au moins un, ça aurait fait joli dans le décor», explique Kaddour, la soixantaine. Mais cette place coquette que compte le centre-ville d’Oran ne jouira vraiment de son lustre d’antan qu’une fois les travaux de réhabilitation de la Grande-Poste achevés. Il faut aussi, bien entendu, que le Grand-Hôtel, un cet immeuble prestigieux qui a accueilli de grands noms du monde du spectacle, fermé depuis plusieurs années, rouvre enfin ses portes, après une rénovation en bonne et due forme.