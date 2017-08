La Marsa : Retour à la case départ pour les Marsouins

Réagissez

Finalement et aux dernières nouvelles émanant de la plus haute structure qui chapeaute toutes les divisions du ballon rond algérien, c’est le retour au plus bas des paliers de l’amateurisme pour la Marsa, un club auteur d’illustres titres d’Afrique du Nord et de l’Oranie (1960) et qui avait enfanté une multitude d’ex-stars, dont les Baghdad, Abbes, Bouhadji, Mustapha, Bachir, Bacha, Lopez, Benhassen, Mimoun et autres Amar, Boudjemaâ et feu Fekih.

A ce titre, contrairement aux décisions prises, lors d’une séance de travail à Saïda, par l’ex-président Raouraoua et son bureau exécutif, où il avait été annoncé que les clubs qui n’avaient pu s’engager pour le compte de la saison 2016-2017, seraient repêchés sans aucun problème et au niveau de la même division qui était la leur auparavant, une nouvelle décision vient de contredire cette dernière.

Ainsi, au terme des résolutions prises lors de la toute récente séance ordinaire du bureau fédéral, en présence du nouveau patron de la FAF, Zetchi, tous les clubs n’ayant pas repris leur championnat de la saison précédente (2016-2017), toutes divisions confondues, ne pourront en aucun cas rejoindre leur ancien palier. Du coup, ces derniers dont, entre autres, l’ASB Nedroma et la Marsa, se retrouveront, en cas d’éventuelle reprise pour 2017-2018, en division Pré-honneur où ils seront dans l’obligation de refaire leurs classes au plus bas de l’échelle footballistique.