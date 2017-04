La lycéenne disparue a été retrouvée

Réagissez

Après cinq jours de recherches, la jeune lycéenne habitant à Aïn El Turck, disparue dimanche dernier sur le chemin de son lycée à haï Bensmir, a été retrouvée, ce jeudi, par les éléments de la sûreté de wilaya d’Oran, non loin du quartier Zitoune, à Oran. La jeune adolescente a été localisée à mi-chemin, entre haï Zitoune et El Barki, vers où elle se dirigeait probablement, grâce à une communication téléphonique, nous indique-t-on. Selon ces mêmes sources, la jeune fille était seule au moment de sa découverte et ne semblait souffrir d’aucun supplice physique apparent, ni de trouble mental. Pour les parents de cette dernière, soulagés, c’est la fin d’un calvaire. Pour les enquêteurs de la police, il s’agit d’élucider cette affaire que l’on avait assimilée à un enlèvement. En cause, le message envoyé, le jour de sa disparition, par la jeune lycéenne et par lequel elle signalait qu’une voiture la suivait avant de rompre le contact avec sa famille. Le message suivant sera envoyé par la jeune fille le lendemain de sa disparition et dans lequel elle confie être détenue au niveau de Sidi El Houari. Une cellule de crise sera aussitôt installée à Aïn El Turck. Selon les enquêteurs, le registre des appels téléphoniques l’avait localisée en plusieurs endroits de la ville d’Oran, dont le dernier, celui de haï Zitoune, où elle sera définitivement interceptée.