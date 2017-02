La Gendarmerie se numérise davantage

Réagissez

Dans une visioconférence diffusée à partir d’Alger sur les prestations développées et mises en place dans le domaine de la sécurité routière, les journalistes ont été conviés, hier, à assister à cette présentation animée par le général Guir, responsable de la télématique à la gendarmerie nationale.

En effet, l’institution a tracé, au titre de l’année 2016-2017, un plan baptisé «gendarmes numériques» avec pour objectif de parvenir à un changement numérique et développer des solutions de mobilité permettant une amélioration du travail et un gain de temps. Après l’informatisation de 2064 unités de la gendarmerie au réseau Internet, l’institution compte développer des solutions qui faciliteront la mission des éléments sur le terrain.

Ceux-ci pourront se connecter au réseau de la banque de données et accomplir leur travail même en étant sur le terrain. Par ailleurs, le conférencier a procédé à une évaluation des actions menées dans le cadre de la modernisation du travail de proximité au profit de la population en rappelant que le site informatisé «Tariki», lancé pour informer les usagers de la route sur la situation routière en temps réel, a permis d’enregistrer quelque 8,8 millions de connections. Idem pour le site des pré-plaintes et du renseignement à distance où les gendarmes ont traité 921 plaintes et 1785 renseignements lesquels ont permis de résoudre plusieurs affaires. Pour ce qui est du numéro vert, le 1055, plus d’un million d’appels a été enregistré.