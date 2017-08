La distribution d’électricité et de gaz lance le e.paiement

Réagissez

Un terminal de paiement électronique (TPE) a été installé par la direction de distribution d’électricité et de gaz (SDO) au niveau de l’agence commerciale d’Arzew. M. Belbina, chargé de communication au niveau de cette société, nous a indiqué que «cette action, qui sera généralisée au fur et mesure à travers les autres agences commerciales, est une avancée importante pour les particuliers et les entreprises et s’inscrit dans le cadre d’une démarche graduelle et maîtrisée de généralisation des modèles de paiement modernes». Les sociétés de distribution ont décidé de s’orienter vers le paiement par carte CIB comme nouveau mode de règlement, après avoir franchi l’étape du paiement par encaissement aux bureaux de poste, dans le but de diversifier et de moderniser les modes de règlement des factures. «La direction de distribution, située à Es Senia, relevant de la Société algérienne de distribution d’électricité et de gaz, gère 24 communes totalisant quelque 174 000 abonnés. Son réseau compte cinq agences commerciales à Arzew, Gdyel, Aïn El Turck, Sidi Chami et Es Sénia, et 13 sous caisses», nous a fait savoir M. Belbina, en ajoutant qu’une campagne sur la rationalisation de la consommation énergétique a été organisée récemment pour faire face aux pics de consommation durant la période caniculaire.