La desserte sera interrompue le 4 septembre

L’exploitation de la ligne maritime urbaine reliant Oran à Aïn El Turck draine quotidiennement quelque 2000 voyageurs selon un premier bilan de la direction régionale de l’entreprise nationale du transport maritime des voyageurs (ENTMV).

Cette navette, inaugurée depuis le début du mois de juillet, sera interrompue le 4 septembre prochain. Ce qui permettra aux services concernés d’achever certains travaux entamés au niveau des deux quais du port d’Oran. L’ENTMV a mis en place deux bateaux taxis d’une capacité de 340 passagers chacun pour desservir cette liaison maritime entre le port d’Oran et la plage «Les Dunes» à un tarif de 200 DA. Elle envisage également l’ouverture de nouvelles lignes maritimes vers de nouvelles destinations une fois ces travaux achevés.

Au niveau national, plusieurs navettes maritimes ont été mises en exploitation durant cette saison estivale pour relier les principales villes côtières à l’exemple d’Alger à Aïn Bénian et Alger à Tamenfoust. Pour rappel, le lancement d’une telle desserte maritime urbaine a permis de désengorger la circulation sur la corniche oranaise et d’encourager les citoyens à opter pour ce nouveau mode de transport qui sera vraisemblablement généralisé à d’autres destinations, un plus pour le tourisme côtier et pour le développement du transport maritime urbain.