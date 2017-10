La démolition des constructions illicites continue

Réagissez

Parmi les quatre points inscrits à l’ordre du jour de la 3e session ordinaire de l’APW d’Oran, dont les travaux ont débuté hier à l’hémicycle de la wilaya, figure la préparation de la rentrée scolaire 2017-2018 et le budget primitif pour l’exercice 2018.

Le troisième point a concerné la présentation d’un exposé sur la propreté, la protection de l’environnement et le cadre de vie des citoyens. D’ailleurs, dans son intervention d’ouverture, le wali a évoqué les grands axes de son programme d’action pour éradiquer les points noirs, les constructions illicites et réhabiliter le vieux bâti. Il a annoncé que, dans le cadre de sa feuille de route, des équipes de fonctionnaires et des agents ont été mobilisés et dotés de tous les moyens nécessaires pour diriger et coordonner les opérations d’éradication des points noirs.

Durant ces deux derniers mois, par exemple, plus de 7000 tonnes de détritus ont été enlevées à travers le grand groupement d’Oran, qui nécessite, chaque début de semaine, la mobilisation d’une noria d’engins. C’est ainsi que, par exemple, pour l’éradication des constructions illicites depuis le mois de juillet dernier, a-t-il indiqué, «des opérations de démolition ont été lancées ainsi que le relogement de leurs occupants conformément à l’application de la loi». Il a en outre signalé que pour faire face à ce phénomène et afin d’assurer dans les meilleurs délais le relogement des détenteurs d’attestations d’affectation, un quota de 5700 logements tous types confondus sera réceptionné avant la fin de l’année. Il s’agit notamment de 3500 unités LSP, 1500 AADL et 700 LPA.