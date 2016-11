La coopérative oranaise El Bahia décroche deux prix

Réagissez

La pièce Ana oual maréchal produite par la...

La pièce Ana oual maréchal produite par la coopérative Ateliers El Bahia d’Oran a été couronnée par le prix de la mise en scène, signée Saïd Bouabdellah, et celui de la meilleure interprétation masculine pour Foued Bendhoubaba, à l’issue de sa participation à la 5e édition du Festival maghrébin du théâtre amateur, organisé entre le 27 et le 30 octobre dernier à Nabeul en Tunisie. «Je suis fier d’avoir représenté dignement l’Algérie», a déclaré Saïd Bouabdellah à son retour à Oran. Il est le metteur en scène mais en même temps le président de cette coopérative particulièrement active car la pièce produite, il y a deux ans, a déjà sillonné presque la totalité du territoire national et s’approche aujourd’hui de sa 100e représentation.

Un succès confirmé en Tunisie. Fouad Bendhoubaba, lauréat, donne la réplique à Boutchiche Bouhadjar pour former le duo mettant en scène un maréchal et un simple soldat, deux protagonistes que tout oppose y compris le sens à donner au patriotisme. Le texte est signé par le Marocain Ahmed Fares mais Saïd Bouabdallah dit l’avoir en quelque sorte adapté pour le rendre plus poignant par rapport à la réalité des publics auxquels il s’adresse et qui est marquée par les échos qu’ont eus, en général, les révolutions dites arabes. Saïd Bouabdallah cultive une passion pour le théâtre depuis les années 1960. Il s’est vu, durant la décennie noire, confier la direction du Théâtre régional d’Oran avant de fonder sa propre coopérative qui s’apprête aujourd’hui à produire une nouvelle pièce intitulée provisoirement El Djaras. On en est au stade de la lecture du texte, mais le travail sur scène ne saurait tarder.