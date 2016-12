La commune lance un avis d’appel d’offres pour la collecte des déchets

Réagissez

Pour renforcer ses moyens de collecte d’ordures, la commune d’Es- Sénia a lancé un avis d’appel d’offres au profit des entreprises spécialisées dans le ramassage et transport des ordures ménagères vers le centre d’enfouissement technique de Hassi Bounif.

Les cités concernées par cette opération sont Si Redouane,

La Lofa Cherif Yahia 1, Cherif Yahia 2, El Mordjane et Hayat, entre autres. Toutes les entreprises spécialisées dans la collecte, notamment celles créées dans le cadre des dispositifs de l’Agence nationale de soutien à l’emploi des jeunes (Ansej) et la Caisse nationale d’assurance chômage (CNAC).

Pour soumissionner, les microentreprises de nettoiement doivent répondre aux critères du cahier des charges. L’une des conditions exigées par le cahier des charges est la conformité du matériel, le matériel roulant (camions) surtout, ainsi qu’une main-d’œuvre qualifiée. Cet avis d’appel d’offres, censé satisfaire les besoins des citoyens, a été lancé au moment où le problème d’absence de contrats de travail pour les jeunes chômeurs ayant acquis des camions de collecte d’ordures dans le cadre des dispositifs Ansej et CNAC est toujours d’actualité. En attendant de trouver une solution à leur problème, nombreux sont les gérants de ces microentreprises de collecte, qui sont tenus de payer les cotisations sociales de leurs employés, les différentes assurances liées au matériel et à leur personne, ainsi que les frais de stationnement et de gardiennage des bennes tasseuses. D’autres ajoutent qu’en plus de ces charges, les échéances de remboursement du prêt et des crédits bancaires ont commencé.