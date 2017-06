La CNAS sensibilise sur les méfaits du tabac

Réagissez

Une campagne de sensibilisation sur les méfaits du tabac a été lancée, hier, par la Caisse nationale d’assurance sociale (CNAS) d’Oran. Des affiches et des dépliants sur le danger de ce fléau ont été élaborés dans la cadre de cette campagne. Cette action qui sera clôturée le 15 juin, coïncide avec le mois de Ramadhan afin d’inciter les fumeurs d’arrêter définitivement la cigarette. Sous le thème «Le tabac tue, libérez-vous de son emprise», la CNAS vise à toucher le maximum de ses assurés sociaux et leurs ayants-droit au niveau de tous les centres relevant de sa tutelle à Oran. Des spots diffusant des messages pour les inciter à arrêter de fumer sont aussi projetés dans les salles d’accueil des centres payeurs de la CNAS.

Cette campagne vise aussi à inciter les malades chroniques, diabétiques, cancéreux d’arrêter de fumer en les informant sur les risques de mortalité et les risques sanitaires de consommation de tabac. Selon une enquête nationale ayant touché 36 000 assurés, la prévalence du tabagisme chez les assurés sociaux est de 27,66% et est plus élevée chez les hommes. On apprend aussi que 11,11% des étudiants fument, selon la même enquête. Les personnes fumant quelques cigarettes par jour ne sont pas à l’abri de conséquences néfastes sur leur santé. La prévalence du tabagisme est en augmentation mais le plus inquiétant, c’est qu’elle touche aussi les enfants. «Près de 9% des élèves du cycle primaire à Oran fument», a révélé une étude sur la consommation de tabac en milieu scolaire, réalisée par le service de médecine scolaire de la wilaya en 2015. L’étude fait observer également que 13% des élèves du cycle moyen sont des fumeurs et 21% au secondaire dont 5% des filles.