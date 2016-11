La CNAS se focalise sur la régularisation de la situation des employeurs

Réagissez

L’échéancier de payement établi par la CNAS n’a pas été, jusque-là, respecté par une majorité de 61,3% d’employeurs, qui ont souscrit à cette formule.

Pour le reste, seuls 15,5 % ont régularisé leur situation et ont donc bénéficié de l’annulation des majorations et pénalités de retard et dont le montant global s’élève à 4,3 milliards au bénéfice de 6502 employeurs. Ces chiffres ont été communiqués par les cadres de la caisse lors d’un séminaire organisé, dimanche, à l’hôtel Liberté. Le bilan de la CNAS fait état de la signature de 697 nouveaux échéanciers pour le recouvrement, à terme, de 1,8 milliard de DA.

La campagne de sensibilisation pour la signature d’autres échéanciers au profit des employeurs qui ne se sont pas encore manifestés se poursuit car le délai a été prolongé jusqu’au 31 décembre de l’année en cours. Au-delà, les récalcitrants seront exposés à des opérations de recouvrement forcées et, plus grave, à des poursuites judiciaires pour non-respect de la réglementation telle que prévu par l’article 59 de la LFC 2015. Dans le détail, il est intéressant de noter que 4 administrations publiques détiennent à elles seules 45% du montant des créances relatives à cette catégorie d’employeurs. Les administrations ne sont pas passibles de poursuites, mais une organisation efficace de leur gestion s’impose.

Pour les entreprises publiques, il est noté que 6 d’entre-elles (sur un total de 961) détiennent 39% des créances. Le plus grand taux est évidemment enregistré auprès des entreprises privées, avec 334 entreprises sur plus de 30 000 qui détiennent 64% des créances. Cependant, au-delà des chiffres, ce qui ressort de la rencontre, c’est la sensibilisation aux nouvelles modalités engagées pour la modernisation de la gestion de la caisse et que sont la «télé déclaration», d’un côté, et le payement électronique via la carte CIB, de l’autre. Cette nouvelle manière de faire est bénéfique pour la CNAS, mais aussi pour les adhérents qui peuvent ainsi s’acquitter de ces tâches à n’importe quel moment tout en évitant les désagréments liés aux déplacements car le site (https://extranet.cnas.dz) conçu avec une sécurité optimale, est fonctionnel h24 et 7 jours/ 7.

Le directeur de la CNAS admet que tout n’est pas parfait et que si un seul adhérent ou conventionné trouve des difficultés à se faire rembourser, c’est déjà un drame en soi, mais «il arrive que les responsabilités soient partagées à cause de dossiers incomplets ou d’autres embûches qui entravent le bon fonctionnement du système mis en place et qui, pour le moins qu’on puisse dire, est qu’il évolue sans cesse». Lotfi Mesli tient, cependant, à préciser que ce n’est pas la CNAS qui est responsable des soins et que son rôle se limite au remboursement. Exemple : le transport sanitaire tel qu’il existe à Oran permet la prise en charge de 500 hémodialysés mais la wilaya en recense 800. «La CNAS n’est pas, indique-t-il, responsable de cette situation, mais nous disons aux concernés : ramenez nous les justificatifs de transport auprès des taxieurs et nous vous rembourserons».

Parmi les autres problèmes évoqués, on notera le fait que seuls 25% des médecins généralistes ont accepté la convention avec la CNAS, ce qui a pour conséquence de priver certaines catégories sociales de bénéficier des consultations gratuites. La raison semble être le souci fiscal. Il faut dire que la CNAS a beaucoup contribué à la lutte contre l’informel au même titre que l’inspection du travail, dont le directeur, présent à la rencontre, a suggéré de faciliter davantage les procédures pour permettre aux petits employeurs (coiffeurs, petits commerçants, etc.) de se faire déclarer. La directrice de la Casnos, Le P/APW, le SG de l’UGTA, les dirigeants du Forum des chefs d’entreprise, le directeur de la Chambre de commerce, des représentants de plusieurs banques, compagnies d’assurance et organismes d’audit ainsi que de grandes entreprises nationales (Sonatrach, Sonelgaz, etc.) ont pris part aux travaux et aux débats suscités par ce séminaire de sensibilisation.