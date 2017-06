La chirurgie cardiaque vidéoscopique désormais pratiquée

Réagissez

En continuité de sa politique d’introduction des nouvelles technologies dans le domaine de la chirurgie, l’établissement hospitalier universitaire 1er Novembre 1954 d’Oran a réussi, avant-hier, deux interventions chirurgicales cardiaques mini invasives à l’aide de la technique dite vidéoscopique.

Selon la cellule de communication de cet hôpital, il s’agit d’une première en Algérie. Les deux interventions concernant le changement de valves et la fermeture d’une communication inter-auriculaire ont été pratiquées par l’équipe de la chirurgie cardiaque dirigée par le Dr Bouchenafa et assistée par le professeur français M. Coueteil selon la même source. Il s’agit d’une technique qui se pratique sans ouverture ni fermeture traumatisante de la paroi, réduisant considérablement le temps opératoire. Elle permet une meilleure précision en accomplissant le geste opératoire et moins de douleurs postopératoires tout en minimisant au plus bas niveau les risques infectieux. C’est une technique révolutionnaire dans le domaine de la santé et des technologies actuelles vu tous les avantages qu’elle procure sur plusieurs plans aux patients ainsi qu’aux pratiquants de la santé ; à savoir, la réduction du coût et la durée d’hospitalisation.