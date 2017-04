La 3e édition du Salon de l’étudiant les 22 et 23 avril

Réagissez

Une soixantaine d’exposants prendront part à la 3e édition du Salon de l’étudiant et des nouvelles perspectives, «Khoutwa», qui se tiendra les 22 et 23 avril au centre de Conventions d’Oran, a-t-on appris, hier, de Zaki Soufi, manager de Win AdventS Agency, qui organise cet événement. «Plusieurs universités algériennes et étrangères seront aux rendez-vous ainsi que des écoles préparatoires, supérieures et instituts privés, en plus de quelques organismes de formation de plusieurs pays, tels que les Etats-Unis, le Canada, l’Angleterre, l’Allemagne, les Emirats arabes unis, la Russie, la France et la Tunisie», ajoute M. Soufi. La nouveauté, cette année, est que le Salon va se déplacer le 25 avril au Palais de la culture de la wilaya de Tlemcen.

«C’est une journée supplémentaire qui sera organisée à Tlemcen, vu le nombre important de visiteurs venus de cette ville lors des 2 précédentes éditions», explique notre interlocuteur. Un riche programme d’activités accompagnera l’exposition avec des mini-formations et coachings gratuits offerts aux jeunes visiteurs, un cycle de conférences et des ateliers sur plusieurs thématiques, animés par les associations et des clubs universitaires. Selon les organisateurs, le Salon est «un carrefour du savoir et du savoir-faire, où les étudiants viendront rencontrer les acteurs nationaux et internationaux de l’enseignement supérieur et professionnel et de la formation, mais aussi les dénicheurs de talents et recruteurs».