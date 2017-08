L’université recrute

Réagissez

L’université Oran 1 vient d’annoncer l’ouverture d’un concours de recrutement sur titres et sur épreuves pour 40 postes budgétaires ouverts. Pour le concours sur titre, il est prévu le recrutement d’un ingénieur d’Etat en statistiques, trois documentalistes archivistes, cinq ingénieurs d’Etat en laboratoire universitaire, un attaché en laboratoire universitaire, trois attachés de bibliothèque universitaire de niveau 2, six attachés de bibliothèque universitaire de niveau 1, cinq techniciens supérieurs en laboratoire universitaire, quatre assistants de bibliothèque universitaire et un technicien supérieur en statistiques. Pour le concours sur épreuves, les postes à pourvoir sont trois techniciens supérieurs en informatique, cinq attachés principaux d’administration, deux secrétaires principales d’administration et deux comptables administratifs principaux. Les dossiers doivent être déposés ou envoyés par voie postale à l’adresse suivante : M. le sous-directeur du personnel et de la formation de l’université Oran 1- Ahmed Ben Bella- BP 1524 EL Menaouar Oran 31 000. La date limite de dépôt des dossiers est fixée à fin août. L’entretien sera réalisé au siège du rectorat de l’université Oran 1.