L’université d’Oran lance le tri des déchets

Une des principales consommations, et donc un des principaux déchets, dans une université, est le papier. A la faveur d’une convention signée, la semaine passée, entre l’Entreprise de gestion des centres d’enfouissement technique d’Oran (EPIC CET Oran) et l’université Mohamed Ben Ahmed (Oran 2), une opération pilote de tri des déchets a été lancée, ce lundi, au niveau de l’Institut des langues étrangères de Maraval.

Le doyen a déclaré que quatre bacs munis d’autocollants relatifs aux déchets secs recyclables (plastique, carton, papier et verre) ont été affectés par l’EPIC-CET d’Oran et installés, lundi matin, au sein de l’Institut des langues étrangères. Dans le cadre de la consolidation de cette opération, une vingtaine de bacs sera aussi installée au niveau dans les autres infrastructures universitaires relevant de l’université Mohamed Ben Ahmed.

Aussi, des affiches seront apposées dans l’enceinte universitaire, pour sensibiliser les étudiants. La capitale de l’Ouest a bénéficié d’une opération pilote de tri sélectif des déchets ménagers dans le cadre du projet de l’organisation R20 (Regions of Climate Action). Un accord a été signé en 2013. En avril 2015, une opération pilote de tri sélectif des déchets ménagers a été lancée à travers les cités AADL pépinière, Akid Lotfi et un îlot du secteur urbain d’Es Seddikia. La pratique du tri sélectif des déchets s’est étendue au niveau des sites urbains d’Ibn Sina, Es-Sabah et Sidi El Houari.