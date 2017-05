L’unité de recherche du CRASC d’Es Sénia lance une initiative

Réagissez

L’unité de recherche sur la culture, la communication, les langues, la littérature et les arts organise, demain, une journée socioculturelle intitulée «Cancer: anticiper, accompagner et concevoir». Cette rencontre, qui se tiendra à l’hôtel Phœnix, permettra d’évoquer cette lourde maladie sous plusieurs aspects socioculturels et dans le but de mieux anticiper et prévenir cette pathologie qui fait des ravages dans notre société. Comment accompagner les malades qui ont un cancer, anticiper et faciliter leur vie. Cette journée vise à sensibiliser à cet enjeu social majeur. D’où l’importance, pour les organisateurs de cet événement de s’emparer de ce sujet, car, bien souvent, les familles n’y sont pas préparées et ne peuvent pas trouver de solutions quand on n’en parle pas.