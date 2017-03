L’UGCAA souhaite l’unification des tarifs dans les transports

Réagissez

La Fédération nationale des transporteurs de voyageurs affiliés à l’Union générale des commerçants et artisans algériens (Ugcaa) d’Oran a appelé, hier, à la nécessité de mettre en place une commission mixte composée des syndicats, de l’ETO et de la direction des transports pour étudier le dispatching des nouveaux bus et appliquer également l’unification de la tarification.

Cette commission doit identifier les besoins et recenser les insuffisances pour pouvoir injecter les nouveaux bus affrétés par l’ETO dans les zones mal desservies. «Nous avons fait part de cette doléance le 9 février dernier lors d’une rencontre au siège de la wilaya avec le directeur central du ministère des Transports et le responsable local du secteur», a noté M. Cherif, président de la fédération, en précisant que la commission doit également se pencher sur l’autre volet relatif à la réorganisation du transport urbain. Il est question d’éviter la saturation des lignes et d’opter pour un dispatching étudié. Par ailleurs, il a réclamé une unification de la tarification entre opérateurs privés et publics, en application de la réglementation en vigueur. Avec la mise en service de ces nouveaux bus, l’unification de la tarification devient obligatoire, selon lui. Notons, par ailleurs, qu’un représentant du ministère des Transports s’est déplacé, avant hier, à Oran, où il s’est entretenu avec les syndicats, suite au mouvement de grève observé pendant deux jours par les transporteurs privés affiliés au SNTT et à l’UNAT. Les participants se sont mis d’accord sur la nécessité de mettre en place une commission mixte.





F. A.