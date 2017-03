L’UGCAA plaide pour la révision de la nomenclature des métiers

Réagissez

Le président de l’Union générale des commerçants et artisans algériens (Ugcaa) a insisté, dimanche, sur l’urgence de réviser la nomenclature des activités réglementées pour mettre fin aux confusions et lourdeurs administratives qui entravent certaines professions. Rencontré, au siège de l’Ugcaa, M. Mouad a évoqué la situation des métreurs vérificateurs, qui, selon lui, «font le même travail que les topographes, mais rencontrent des problèmes liés à la qualification lors de l’attribution de marchés par exemple». Selon notre interlocuteur, le métier de vérificateur peut être exercé avec un simple registre du commerce sans agrément spécifique car on peut l’exercer suite à une «formation qualifiante et non pas diplômante», contrairement à la profession de topographe, qui exige un diplôme et un agrément. Toutefois, M. Mouad rapporte les doléances des métreurs qui affirment que, sur le terrain, il s’agit de faire le même travail que les topographes.

Cette situation est pénalisante pour ce métier qui peine à prétendre aux marchés publics pour manque de qualification. Autre souci, sur le plan fiscal, il existe des métiers exercés soit avec une carte d’artisan ou avec un registre du commerce, ce qui crée une anarchie dans l’activité, comme c’est le cas chez les boulangers. «La situation actuelle favorise la ruse pour choisir le régime fiscal par exemple, mais même si cela aide certains commerçants aujourd’hui, c’est tout le métier qui est menacé à l’avenir. Il faut donc revoir la nomenclature des activités réglementées ou non afin de dégager de nouvelles conditions d’exercice car il y va de la pérennité des métiers stratégiques», a expliqué M. Mouad. Dans ce cadre, notre interlocuteur a annoncé qu’une cellule a été créée par les métreurs vérificateurs au niveau de l’Ugcaa et la fédération de ce métier devra voir le jour au cours de cette année.