L’informel a la peau dure

Le marché de proximité de fruits et légumes de Maraval est en phase d’être désossé de l’intérieur pour un changement de vocation, car il sera transformé, faute de mieux, en salle de sports.

Réalisée à grands frais, cette structure a été inaugurée il y a près de 2 ans, mais n’a jamais fonctionné, car les attributaires des locaux et des étals se sont très vite rendu compte que leurs affaires ne marcheraient pas tant que le tentaculaire marché hebdomadaire informel, qui, par ailleurs, étouffe le quartier avec les risques sanitaires que cela implique, n’est pas délocalisé.

C’est ce qui a été prévu, mais aucune décision n’a été prise. Les pouvoirs publics, malgré un discours politique orienté vers l’éradication des commerces informels, semblent avoir abdiqué. La transformation de ce marché est une preuve de l’échec des autorités à imposer la loi. Il y a pourtant eu un précédent avec les anciennes halles centrales de la rue Chakib Arslan, pourtant tout ce qu’il y a de plus légal.

Malgré la protestation des mandataires, la wilaya a réussi à éradiquer le marché, et les raisons invoquées sont, entres autres, les entraves à la circulation et le commerce informel, car le marché débordait sur l’avenue. Mais là, c’est tout un immense quartier qui se retrouve, une fois par semaine, entièrement bloqué. La différence réside dans le fait que les anciennes halles ont libéré une assiette de terrain qui vaut de l’or et donc sujette à toutes sortes de convoitises, alors que pour le cas de Maraval, ce qui sera libéré, ce sont juste ses rues. Mais peut-être que le cadre de vie des riverains ne compte pas beaucoup !