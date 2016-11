Réagissez

Les travaux de finalisation du nouveau complexe prennent du retard

Le complexe olympique d’Oran, situé à Belgaïd, dans la banlieue oranaise, qui devait être ouvert au public en 2015. Les sportifs doivent encore prendre leur mal en patience et attendre son inauguration effective, c’est-à-dire que les portes de cette aire somptueuse, en 2017, selon les autorités locales. Ce complexe est pressenti pour accueillir la prochaine finale de la Coupe d’Algérie. Les travaux ont été lancés en juin 2010. L’infrastructure comprend un vélodrome d’une capacité de 3000 places, deux piscines olympiques couvertes, une piste d’athlétisme olympique, quatre terrains répliques dont deux en gazon artificiel, une salle omnisports d’une capacité de 5000 places. Il y aura aussi une grande salle de conférences et un centre de formation pédagogique.

Ce complexe sera doté d’un parking d’une capacité de plus de 2000 voitures. En matière de sécurité, il sera doté de nombreuses caméras qui renforceront le travail des agents de sécurité. Ce stade verra son évacuation par le public en moins de 10 minutes.

Ce méga projet est l’œuvre de la société chinoise MCC. Pour la petite histoire, ce stade était programmé à l’origine pour une capacité de plus de 70 000 places, faisant de lui le plus grand d’Algérie, mais pour des raisons inconnues, sa capacité sera finalement de 40 000 places, comme le stade Zabana.

La lenteur des travaux est due à des considérations budgétaires et, à chaque fois, son inauguration a été reportée. Ce complexe sera baptisé du nom de Abdelkader Benfréha, l’ex-tête d’or du MCO qui a écrit ses plus lettres de noblesse en étant, avec Lalmas, l’un des meilleurs attaquants de son époque. Benfréha remporta haut la main le titre national avec le MCO en 1971 et la Coupe d’Algérie en 1975. Il fut deux fois meilleur buteur du championnat d’Algérie en 1968 et en 1971 et fut époustouflant lors de la rencontre entre l’Algérie et le FC Santos, auréolé de ses vedettes mondiales que sont Pelé, Gilmar... Benfréha, lors de ce match, inscrivit un but d’anthologie au goal et double champion du monde Gilmar, laissant pantois les artistes brésiliens, et ce, dans une ambiance féeriques.