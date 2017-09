L’Iliade de Paris, un ouvrage de Mohamed Bouziane

Réagissez

L’écrivain, journaliste, poète et musicien, Mohamed Bouziane, vient d’éditer, à Dar Anwar El Maârifa de Mostaganem, un ouvrage nostalgique intitulé L’Iliade de Paris, qui est dédié à la capitale française.

Cet ouvrage est un recueil poétique composé de 175 poèmes consacrés à cette cité millénaire. Ils sont illustrés par des photographies ou des gravures en noir et blanc de monuments et édifices historiques connus, comme la cathédrale Notre-Dame de Paris, la Mairie de Paris, la Tour Eiffel, l’arc de triomphe, la Sorbonne, le Sacré-Cœur, l’Opéra, Les Champs-élysées, ainsi que des esplanades et places de renom, celle de l’Etoile, les majestueux jardins du Champ-de-Mars, la Seine, Le Moulin-Rouge, etc. Cet Iliade est dédiée entre autres aux écrivains et poètes, à l’image de Victor Hugo, Alfred de Musset, Baudelaire et bien d’autres. L’écrivain invite à travers ses poèmes le lecteur à contempler les caprices de cette ville de l’Antiquité gallo-romaine, où il fait un voyage à travers les monuments et sites mythiques, des endroits de rêve qui vous accueillent à bras ouverts. Mohamed Bouziane est un des fondateurs du club oranais «Univers des poètes» en 2002, et a exercé en qualité de collaborateur avec les journaux locaux, comme La voix de l’Oranie et Le journal de l’Ouest.