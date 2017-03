L’hôpital lance un service de transport aérien des malades

Réagissez

C’est désormais fait, l’hôpital Thami Medjbeur de Aïn El Turck vient d’être doté d’une plate-forme pour les hélicoptères SAMU, les premiers tests ayant été faits, la semaine dernière, lors de la passation de consignes entre M. Betouaf, l’ex-DG nommé récemment à la tête du CHUO d’Oran, et son successeur.

Des hélicos ont, en effet, effectué des simulations d’atterrissage et de décollage avec à bord des malades. Selon les responsables, les premiers essais ont été concluants. On annonce le lancement officiel de l’opération durant le mois en cours. Au plan local, la satisfaction est totale, dans la mesure où le transfert des cas urgents vers les services spécialisés d’Oran est devenu un véritable parcours du combattant. D’autre part, le taux élevé d’accidents de la circulation sur l’axe de la Corniche oranaise et les cas de noyade ont imposé la création d’une unité médicale héliportée pour le transfert des blessés en situation extrême.