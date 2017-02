L’expérience coréenne au service de la culture de l’ail

Réagissez

Une expérience, en collaboration avec des experts de la Corée du Sud, sera lancée par l’Institut technique des cultures maraîchères et industrielles de Hassi Bounif pour le développement de la culture de l’ail à Oran. Initiée par le ministère de l’Agriculture, cette coopération vise à faire bénéficier nos techniciens agronomes du savoir-faire des Coréens. Le directeur de l’institut a indiqué que les Coréens ont une maîtrise des techniques de la culture de l’ail et que l’Algérie a une sélection de neuf variétés cultivées dans plusieurs régions du pays, dont le messidrome, qui est un ail blanc issu d’une ancienne variété qui se récolte précocement. A Oran, ces derniers jours, le prix de l’ail a atteint les 1500 dinars le kilo, d’où la nécessité de développer cette culture. Il suffit d’effectuer un petit tour aux marchés de la ville pour constater que l’ail algérien est très rare et que son prix est exorbitant. Les seules variétés d’ail disponibles chez les marchands à moindre prix sont celles importées de Chine et d’Espagne, mais dont la qualité et la saveur laissent à désirer. Notons que les Coréens étaient attendus hier à Oran.