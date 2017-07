L’ex-ministre de la Santé accusé de favoritisme

Réagissez

L’ex-ministre de la Santé , Abdelmalek Boudiaf

Le Snapo et le Conseil local de l’Ordre des pharmaciens reprochent à l’ancien ministre de la Santé, Abdelmalek Boudiaf, d’avoir délivré des agréments à deux officines privées à Oran, sans tenir compte de l’avis de la commission de wilaya qui est chargée d’examiner ce genre d’attribution.

Le Syndicat national algérien des pharmacies d’officine (Snapo), ainsi que le représentant local du Conseil local de l’Ordre des pharmaciens ont dénoncé l’attribution, par l’ancien ministre de la Santé et de la Population, Abdelmalek Boudiaf, d’agréments à deux pharmaciens privés à Oran. «Il a donné officiellement des agréments sans tenir compte ni consulter l’avis de la commission de wilaya chargée d’examiner les 700 dossiers», ont-ils regretté.

Ces dossiers ont été déposés en 2016 auprès de la commission par des postulants qui souhaitent ouvrir des officines à travers la wilaya. Selon le Snapo et le Conseil de l’Ordre des pharmaciens, cette décision d’attribution, qui a été prise avant son départ du ministère, a irrité plusieurs demandeurs qui attendaient depuis des mois l’examen de leur dossier, sachant que d’après le service des structures et des professions de santé de la DSP ainsi que la commission de wilaya, la carte sanitaire prévoit, pour la wilaya d’Oran, l’octroi uniquement de 125 structures pharmaceutiques privées, notamment au niveau des sites et des communes concernées par les opérations de relogement ou les zones d’habitat déshéritées. Selon le Snapo, il existe à travers les 26 communes de la wilaya d’Oran, 647 pharmacies dont 620 relevant du secteur privé.