L’ex-directeur régional de l’ANEM est un faux bachelier

Réagissez

Il est accusé d’avoir usé d’un faux diplôme du baccalauréat pour occuper pendant 15 ans le poste de directeur régional de l’ANEM. L’homme vient d’être démasqué et mis en prison en attendant son jugement.

Placé sous mandat de dépôt pour faux et usage de faux au cours du mois de novembre dernier, l’ex-directeur régional de l’Agence nationale de l’emploi (ANEM) sera jugé, la semaine prochaine, par le tribunal d’Oran.

Selon les faits, ce dernier avait occupé, pendant 15 années, un poste de cadre responsable avec un faux diplôme de baccalauréat. Le mis en cause n’a que le niveau de 3e année secondaire. Toutefois, en usant de ce faux diplôme, il a été promu au poste de cadre supérieur au niveau du ministère de l’Emploi. C’est suite à une information parvenue aux éléments sécuritaires qu’une enquête a été ouverte et se soldera par la découverte du faux.

D’un autre côté, le ministère de l’Emploi, et suite également aux investigations menées par ses services, ordonnera de mettre fin aux fonctions de ce responsable, en attendant son procès. Cette affaire rappelle celle des faux bacs, qui a éclaté en 2012, et où les griefs de faux et usage de faux, falsification des sceaux de l’Etat, abus d’autorité et cadeaux avaient touché de plein fouet l’université d’Oran, mettant en cause enseignants et étudiants.