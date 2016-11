«L’éthique médicale et les situations de handicap», thème d’un colloque international

Réagissez

«L’éthique médicale et les situations de handicap» est le thème d’une rencontre scientifique internationale organisée, depuis hier, par le service de médecine physique et de réadaptation fonctionnelle du Centre hospitalo-universitaire d’Oran.

Cette rencontre, organisée en collaboration avec la faculté de médecine d’Oran, l’université d’Oran et l’Observatoire citoyen afro-méditerranéen éthique, bioéthique et droits de l’homme (Ocamedh), qui s’étalera sur deux jours, a vu la participation de près de 200 spécialistes nationaux et internationaux de 10 pays. Selon le Pr Layadi, chef du service de médecine physique et de réadaptation du CHUO, «lors de cette rencontre, il est question d’aborder l’éthique médicale comme étant le comportement moral requis par les médecins dans leur pratique quotidienne. Il sera aussi question d’aborder l’approche plurielle de l’handicap.

Ces journées se veulent être une occasion de se questionner sur l’éthique médicale face à l’ handicap et d’avoir un aperçu sur les différentes manières d’aborder le problème de l’handicap, et de s’enquérir des nouveautés qu’offre la biotechnologie en la matière et s’intéresser à quelques cas cliniques». Plusieurs thèmes seront abordés lors de ces journées : «Droit des personnes handicapées et droits de l’homme», «Approche éthique dans les pratiques de la génétique», «Brûlures et mutilation, décision thérapeutique», entre autres. Des ateliers sont également programmés.