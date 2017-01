L’Etat va récupérer les terrains attribués non exploités

Réagissez

Dans le cadre de l’assainissement du foncier industriel et des orientations gouvernementales, notamment en matière d’accompagnement des entreprises locales en vue de booster les investissements hors hydrocarbures, la direction des Domaines va lancer une autre opération de recensement des lots de terrain qui n’ont pas été exploités par les investisseurs. Les pouvoirs publics insistent sur la récupération de toutes les assiettes foncières non exploitées à travers le territoire national. Le directeur des Domaines a indiqué que la première phase, lancée fin 2015, n’a pas touché toutes les communes, d’où la nécessité du lancement d’une autre opération de recensement.

Le but est d’écarter les faux investisseurs et d’attribuer ces lots de terrain non-exploités à d’autres porteurs de projet. Les investisseurs seront mis en demeure pour lancer leur projet, faute de quoi les décisions des lots de terrain non exploités seront annulées. Dans le même cadre, on apprend que 80 projets non concrétisés ont été recensés lors de la première phase et 350 décisions d’attribution ont été notifiées. En dépit de toutes les facilitations et des avantages accordés par les instances concernées, les bénéficiaires de ces assiettes n’ont pas lancé les chantiers pour divers motifs (manque de financement, changement d’activité).