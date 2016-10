L’Etat récupère 20 terrains à haute valeur foncière à Oran

Réagissez

L’éradication du vieux bâti permet la...

Pas moins de 20 assiettes foncières ont été récupérées dans le cadre de l’éradication du vieux bâti à travers plusieurs quartiers d’Oran.

Ces terrains ont été récupérés après les différentes opérations de relogement qu’a connues la wilaya d’Oran et vont permettre de réaliser plusieurs projets structurants, un plus pour le développement local et surtout la création d’emplois, apprend-on auprès des responsables locaux.

Par ailleurs, 88 assiettes du foncier industriel ont été récupérées dans la wilaya, soit 30 hectares au titre de l’assainissement. Les assiettes foncières récupérées, dont 27 à Boutlélis, seront octroyées aux investisseurs productifs. En outre, il a été signalé le lancement d’une opération de répartition des terrains au niveau de 17 zones d’activité, créées dernièrement dans nombre de communes pour que l’investissement ne soit pas concentré uniquement à Arzew, Béthioua et Es Sénia.

L’opération d’aménagement de ces zones est prise en charge par le Fonds de solidarité du ministère de l’Intérieur et des Collectivités locales sur décision du ministre lors de sa dernière visite à Oran. Dans le domaine de l’investissement, la wilaya d’Oran a reçu plus de 1500 dossiers parmi lesquels 600 avalisés, dont la moitié a été lancée et 20 livrés, dont une grande surface dans la commune d’El Kerma.