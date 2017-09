L’établissement sera réceptionné à la fin de l’année

Réagissez

Les travaux de réalisation de l’Ecole supérieure de formation en hôtellerie et tourisme, implantée à proximité de l’hôtel Le Méridien, enregistrent un taux d’avancement appréciable. Elle sera livrée avant la fin de l’année en cours. «A vocation régionale, dès sa réception, cette école supérieure viendra ajouter un plus dans le domaine de la formation de qualité pour le secteur du tourisme, toutes branches confondues, ainsi que la création d’emplois, sachant que la wilaya d’Oran dispose actuellement d’un important parc hôtelier doté de plus de 15000 lits, en plus de la dizaine d’autres qui sont en voie d’achèvement», a indiqué M. Rachid, cadre à la direction du tourisme. D’ailleurs, dans le cadre de son programme d’action, la direction du tourisme, selon son directeur, M. Bel Abbès, envisage, dès l’année 2018, de lancer des travaux pour la réalisation d’hôtels à travers les chefs-lieux des communes qui en sont dépourvus. En plus de l’Ecole supérieure d’Oran, il est programmé la réalisation de deux autres à Béchar et Tlemcen.