L’école polytechnique mise sur l’économie verte

L’Ecole nationale polytechnique d’Oran (ENPO) vient de lancer un mastère spécialisé intitulé «Territoires technologiques et financement des projets innovants pour l’économie verte».

Ce mastère est initié par l’ENPO en collaboration avec le R20 MED et en partenariat avec l’Ecole des mines de Saint-Etienne (France). Le coup d’envoi a été donné, dimanche, lors de la cérémonie officielle de signature de la convention de partenariat en présence des 22 candidats retenus et des représentants des deux Ecoles et du R20 Med. D’une durée d’une année, le déroulement du cursus est prévu au sein de l’Ecole nationale d’Oran avec un mois dans celle de Saint-Etienne et des stages internes de fin d’études dans des entreprises locales ou nationales qui seront retenues. Ce mastère qui a été agréé, en avril denier, par la Conférence des grandes écoles de France, sera sanctionné par un diplôme qui sera délivré par l’Ecole des mines de Saint-Etienne. L’objectif est de renforcer les capacités des cadres nationaux et régionaux pour mieux appréhender les enjeux de l’économie verte sur le plan technique, économique ou social en prévision du programme national 2016 -2020. Les candidats retenus, indique-t-on, sont issus des secteurs de l’environnement et des collectivités locales ainsi que des entreprises économiques publiques ou privées.