L’association SDH organise une journée d’animation pour les enfants

Réagissez

Un riche programme a été concocté par l’association Santé Sidi El Houari (SDH) dans le cadre d’une manifestation dédiée aux enfants.

L’événement intitulé «Ibda3Kids», destiné aux enfants du quartier historique Sidi El Houari et de la ville d’Oran, est prévu ce jeudi à partir de 15h30 au siège de l’association. Selon Mme Brahimi Assia, chargée de communication de l’association SDH, «cet événement entre dans le cadre du programme du pôle socioculturel de l’association et du projet Ibda3com. Le but principal est d’apprendre à nos enfants comment libérer le petit artiste qui sommeille en eux et leur apprendre aussi à profiter de leur temps libre positivement et efficacement».

Cette manifestation, qui sera encadrée par de jeunes animateurs formés dans les métiers d’animation sociale dans le cadre du projet Ibda3com, sera marquée par des jeux éducatifs, des ateliers de dessin, de peinture, de photographie, des spectacles de théâtre et des expositions photographiques sur les différentes activités de l’association. Les enfants et leurs familles auront aussi droit à une visite des monuments historiques «Les bains turcs» (1708) et le premier hôpital militaire (1845). Le programme «Ibda3com» a été élaboré par «SDH» avec le soutien de l’ambassade des Etats-Unis à Alger au titre de l’initiative de partenariat avec le Moyen-Orient (MEPI). L’objectif essentiel ciblé est de faciliter l’insertion des jeunes et de promouvoir l’exercice de la citoyenneté à travers l’expression artistique par les métiers de l’audiovisuel.