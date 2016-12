L’association organise une rencontre

Réagissez

Invité à assister à une rencontre, organisée jeudi à Oran par l’Association nationale des grands invalides de guerre, le ministre des Moudjahidine, Tayeb Zitouni, a rendu hommage aux sacrifices des hommes et des femmes pour la libération du pays durant la Révolution de Novembre, tout en insistant sur le statut et la place «sacrés» qui sont réservés au moudjahid dans la société et la mémoire algériennes.

«Aucun individu, quel que soit son grade, son rang, son statut ou son poste, ne peut manquer de respect au moudjahid et à la Mémoire», a lancé le ministre lors d’une rencontre organisée au siège de l’Association des grands invalides de la Guerre de Libération nationale. Cette réaction vient corriger, subtilement, le dérapage de l’ex-wali de Skikda, qui a tenu des propos jugés «offensants», en présence d’un ancien moudjahid et qui a conduit au changement de wali dans ladite wilaya.

M. Zitouni a annoncé que le changement des horaires d’ouverture du musée du Moudjahid a permis à un plus grand nombre de jeunes de visiter ces galeries de l’histoire, le nombre ayant atteint les 400 000 visiteurs dans le Musée national à Alger et plus d’un million de visiteurs dans les autres musées du pays.