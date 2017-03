L’association FARD lance un riche programme d’activité

Réagissez

Dans le cadre de la célébration de la Journée internationale de la femme (8 mars) 2017, l’association Femmes algériennes revendiquant leurs droits (FARD) a tracé un riche programme.

Des actions d’information, de sensibilisation et de formation sont au menu autour des droits des femmes en Algérie et ailleurs, des activités culturelles et artistiques ainsi que des tables rondes. Voici le programme : mercredi 1er et jeudi 2 mars 2017, de 10h à 14h, atelier film documentaire à l’Institut français d’Oran. Le samedi 4 mars à 15h, restitution des travaux des participantes à l’atelier film documentaire à l’Institut français d’Oran. Le 8 mars à 15h30 : atelier fermé – Création au féminin et détentes – propos libres/Lecture spectacle: récits de femmes, contes, poèmes, texte théâtralisé, entre autres, en hommage à la défunte Zohra Belghazali, présidente de FARD de mars 2011 à mars 2014, au siège de FARD. Le 9 mars à 16h : Fatima Mernissi, Parcours et œuvres : table ronde, hommage, avec les contributions de Yamina Rahou et Abdelkrim Houari, chercheur en sociologie au siège de FARD. C’est la troisième année consécutive que l’association FARD organise un hommage aux femmes écrivaines du monde arabe. Après Nawal El Saadawi et Assia Djebar, cette année, elle le consacre à Fatima Mernissi. Le 11 mars, à 14h30 : projection du film H’Na Barra (Nous, dehors) de Meriem Achour Bouakkaz, Bahia Bencheich – Elfeggoun, 53 minutes, DVD offert par le partenaire CISP, au siège de FARD. Du 12 au 15 mars : exposition de peinture de Maryse Houdy, à l’Institut français Oran. Du 12 au 15 mars : atelier d’initiation à l’art plastique animé par Maryse Houdy.