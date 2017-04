L’association estudiantine ADCE se dote d’un nouveau siège

Réagissez

L’Association de développement des capacités des étudiants (ADCE) a, désormais, un nouveau siège à la résidence Clémentine de la rue Mostaganem.

Aujourd’hui à 14h, les membres de cette association estudiantine procéderont à l’ouverture officielle de cet espace, «qui promet de devenir le QG des jeunes en quête de développement personnel et de préparation au monde professionnel». C’est ce que nous explique Amira, membre de l’association ADCE, qui précise en outre que durant l’inauguration de ce nouveau siège, «il sera procédé à la présentation de l’association et de ses activités prochaines, mais aussi à la rencontre entre ses membres et la communauté pour laquelle elle œuvre, et ceci dans une ambiance festive assurée par des artistes oranais venus pour l’occasion». Notons que les 24 jeunes que compte l’ADCE comme membres ambitionnent de réaliser leur vision par le biais d’un riche programme s’étalant sut toute l’année, et qui comporte des conférences et journées d’information au titre évocateur : «Guidini 2.0» (guide-moi).

Ces journées d’information et de sensibilisation, nous dit-on, seront assurées par des professionnels de l’employabilité et de jeunes entrepreneurs. D’ailleurs, la première action est prévue les 18 et 19 du mois, à l’université de Belgaïd. Les activités de l’association compteront aussi, les prochains mois, une école d’été. «Celle-ci comportera notamment des cours de langues étrangères et d’informatique qui, d’une part, palliera le manque linguistique des jeunes, qui, bien souvent, représente l’obstacle numéro un pour l’obtention d’un emploi, et, de l’autre, offrir la possibilité à des étudiants et demandeurs d’emploi de gagner en confiance et en élocution durant les cours, puisque ces derniers s’annoncent ludiques, avec des ateliers et des sorties pédagogiques», dit Amira. Enfin, notons que l’ADCE, association wilayale créée en 2016, a pour chef de projet Rachid Daghor. Elle a bénéficié pour la réalisation de ses objectifs du support d’Handicap international, dans le cadre du financement Education Changement Oran (ECHO).