L’association El Amel fête ses 40 ans de scène

Le 14 octobre prochain, l’association culturelle oranaise El Amel fêtera ses quarante ans de scène, marqués par d’intenses activités et de formations théâtrales. Selon son président, un ancien élève et actuellement comédien reconnu, Mohamed Mihoudi, «un riche programme de manifestations théâtrales est prévu à partir du mois prochain par la présentation d’un monologue». C’est ainsi, par exemple, que pour la journée du 14 octobre, il est programmé la remise de diplômes à la 15e promotion des jeunes formés dans les métiers du théâtre. Quatorze jeunes ont, en effet, reçu une formation dans les spécialités théâtrales. Ce programme culturel aura pour cadre «Le petit théâtre», une structure théâtrale légère retapée à neuf d’une capacité de 60 places, avec une scène pour une douzaine de comédiens, située au niveau de la maison de jeunes Mebarek El Mili de la rue de la Paix. Pour rappel, El Amel a organisé, les 18 et 20 août dernier, des journées théâtrales pour rendre hommage à feu Sirat Boumediène, un pilier du 4e art, décédé en 1995.