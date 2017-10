L’artisanat a créé 675 emplois depuis le début de 2017

Réagissez

Le secteur de l’artisanat a contribué à la création de plus de 675 postes d’emploi à travers la wilaya d’Oran depuis le début de l’année.

Ces postes ont été créés dans les différents créneaux : l’artisanat traditionnel et d’art, l’artisanat de production de biens et l’artisanat de production de services. Dans cette perspective, la direction du tourisme et de l’artisanat s’emploie à attirer le plus grand nombre de jeunes et à valoriser leurs talents dans le domaine de l’artisanat à travers l’implication d’associations professionnelles pour promouvoir l’action de proximité en ce sens.

Le directeur de la Chambre de l’artisanat et des métiers (CAM) a indiqué que ses services tablent sur la création de quelque 1200 emplois d’ici la fin de l’année. Plusieurs mesures ont été prises pour atteindre cet objectif, comme des sessions de formation et des journées d’information et de sensibilisation. «En 2016, 900 emplois ont été créés par le secteur de l’artisanat à Oran», a souligné le directeur de la CAM.

Le secteur poursuivra son action visant à augmenter le nombre d’emplois en artisanat avec un accompagnement des structures du secteur en accordant de grandes facilités aux artisans pour la création de projets artisanaux générant des richesses. Notons que le schéma du secteur du tourisme et de l’artisanat à l’horizon 2020 repose sur la formation et le savoir-faire, en plus de la préservation des métiers de la disparition, l’encouragement des femmes au foyer, les systèmes de production locale et l’implication des artisans dans la réalisation d’équipements publics pour différents secteurs.