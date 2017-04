L’architecture d’El Qods en débat

Réagissez

Un workshop international intitulé «Les défis de sauvegarde du patrimoine architectural : enjeux et spécificités dans les contextes algérien et palestinien à la lumière de la ville d’El Qods», a été organisé, du 23 au 25 avril 2017, au département d’architecture de l’université des sciences et de la technologie Mohamed Boudiaf d’Oran.

Ce fut l’occasion pour les étudiants de partir à la rencontre de l’histoire de la civilisation musulmane à travers les chefs-d’œuvre qui résistent encore au temps. En effet, les étudiants et les architectes ont eu droit à une visite guidée en 3D de la mosquée d’El Aqsa, en plus d’autres conférences d’historiens et d’urbanistes. «La ville d’El Qods représente beaucoup pour nous. En plus de l’aspect humain et de notre fraternité avec le peuple palestinien, il s’agit aussi d’une partie de l’histoire de l’humanité qui est confisquée et que nous, en tant que chercheurs, ne pouvons pas y accéder», commente Yasmine, étudiante à l’USTO. Pour l’organisatrice de l’événement, Dr Karima Anouche, «le passage en revue de l’art et des œuvres architecturales dans le parcours historique sur plus de quatorze siècles de présence de l’islam sur les territoires conquis, amène à s’interroger sur l’ancrage civilisationnel provoqué et son apport pour l’humanité». Plusieurs conférenciers ont essayé de répondre à cette problématique à travers leurs travaux respectifs. Pour sa part, Dr Haithem Fathi, chef de département d’architecture à l’université palestinienne d’An-Najah (Naplouse), a essayé d’abord de répondre à ce qu’il décrit comme une négation de l’apport musulman dans l’architecture. «Existe-t-il une architecture musulmane ou islamique ?», s’est-il interrogé, avant de tenter d’apporter des éléments de réponse à travers ses dizaines d’années de recherche.