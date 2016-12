L’APC récupère le terrain qui abrite un centre militaire

Réagissez

L’APC d’Oran a déclaré avoir récupéré, officiellement, le site qui abrite le Centre d’information et de communication de la 2e Région militaire qui se trouve place du 1er Novembre. C’est le P/APC, Nourredine Boukhatem, qui l’a déclaré, jeudi, lors des travaux de la 5e session ordinaire de l’assemblée. Le site en question occupe une importante superficie et vient d’être cédé donc officiellement à la municipalité par l’ANP, qui, elle, verra son centre d’information délocalisé vers l’ancien complexe laitier de l’Orolait, sis à Boulanger. Selon le P/APC, la récupération de ce terrain permettra à la municipalité d’entamer les travaux d’aménagement sur le site de l’ancien hôtel Châteauneuf (une tour de 17 étages) qui a été cédé à l’APC pour sa transformation en un bloc administratif, et, surtout, achever les travaux de rénovation du Palais du Bey, situé à proximité.