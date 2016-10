L’APC délivre les cartes d’identité biométriques

Réagissez

Depuis hier, les habitants de la commune de Bir El Djir pouvaient retirer leurs cartes d’identité nationale biométriques.

En effet, il suffit aux titulaires de passeports biométriques d’entrer dans le site du ministère de l’Intérieur et remplir un formulaire comportant tous les renseignements, notamment la filiation, l’adresse de résidence et le numéro du passeport biométrique. En guise de réponse, un message leur sera adressé les informant de la date de retrait de leur document.

Le responsable chargé du service des passeports a tenu à préciser que les cartes sont disponibles et que leur retrait se fait normalement. En effet, il n’y avait pas foule devant le bureau où les cartes s’amoncellent. Cette situation s’explique, selon notre interlocuteur, par le fait que certains ne consultent pas leurs messageries ou pour d’autres de les supprimer sans prendre garde de leurs contenus.