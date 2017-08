L’alimentation en gaz sera interrompue demain

Réagissez

L’alimentation en gaz naturel sera coupée demain à partir de 21 heures dans la commune de Misserghine. Cette coupure est due à des travaux que la direction de distribution du gaz et de l’électricité d’Es Sénia doit lancer afin d’augmenter la capacité du poste qui alimente la localité, a-t-on appris auprès du chargé de la communication de Sonelgaz. Celle-ci devra passer de 5000 m3 à 20 000 m,3 ce qui permettra d’améliorer la couverture du réseau gazier et surtout de répondre aux besoins des habitants. En effet, d’importants programmes de logements ont été retenus dans cette commune, ce qui traduit l’impact de ce projet et son importance en ce qui concerne l’amélioration des conditions de vie des habitants Outre le pôle de Belgaïd, un autre pôle urbain est en cours de réalisation dans cette localité grâce à un programme de plus de 8000 logements et des équipements d’excellence retenus par les instances locales.