L’affaire Knauff devant la cour d’appel : L’aggravation des peines requises

Les cinq mis en cause dans l’affaire, déjà jugés et condamnés par le tribunal d’Oran, ont comparu en appel. Ces derniers, et selon les faits, devaient répondre du grief de «fuite des capitaux», «entrave à la législation des changes» et «corruption».

Rappelons qu’ils ont été relaxés par le tribunal pour le grief de «fuite de capitaux». Le représentant de cette société avait été condamné en première instance à deux ans de prison ferme, alors que quatre représentants du conseil d’administration ont écopé d’une année de prison ferme. L’affaire a démarré suite à une commission rogatoire allemande. Le mis en cause, celui qui a représenté Knauf, un Algérien installé en Allemagne, aurait reçu sur son compte des sommes qui dépassent les 230 000 euros. Devant le pôle judiciaire, les prévenus entendus par le magistrat en audience de la cour d’appel nieront les accusations retenues contre eux. Le représentant de Knauf se défendra en expliquant qu’il n’a fait qu’un travail qui lui a été confié et pour lequel il a perçu un salaire. Quant aux cadres, chacun d’eux a expliqué à l’audience la procédure de cession d’une entreprise publique à un opérateur étranger. Insistant sur le fait que même en étant membre du conseil d’administration de l’entreprise mère, la décision ne leur revient pas. C’est le Conseil de participation des entreprises (CPE), présidé par le chef du gouvernement, qui prend ce type de décision. Le procureur a requis contre les prévenus une aggravation des peines. Quant à la défense, elle plaidera la non-culpabilité, insistant sur le fait qu’aucun document ou preuve ne leur a été fourni. L’affaire a été mise en délibération.

S. Moncef