L’administration rassure

Des centaines de commerçants seront mobilisés durant l’Aïd El Fitr pour assurer l’approvisionnement des citoyens en produits de base sur l’ensemble du territoire de la wilaya d’Oran. Concernant le nombre exact de ces commerçants, le directeur du commerce a annoncé que 208 boulangeries, 491 magasins d’alimentation générale et de vente de fruits et légumes, 3 laiteries, une quinzaine de minoteries et 42 stations-service seront ouverts durant l’Aïd. Conformément aux instructions interministérielles, et dans le but de réorganiser l’activité commerciale, en assurant l’approvisionnement des consommateurs en denrées alimentaires et autres services, près de 80 agents, répartis sur 40 brigades mobiles, ont été mobilisés pour l’encadrement de cette opération. Les listes et programmes des commerçants devant assurer la permanence durant les deux jours de l’Aïd ont été élaborés en coordination avec les représentants de l’Union générale des commerçants et artisans d’Algérie (Ugcaa). Pour contraindre les commerçants à rester ouverts durant les fêtes, le ministère du Commerce a mis en place un système de permanence contraignant, prévoyant des sanctions pouvant aller jusqu’à la fermeture administrative du local commercial pour une période allant d’une semaine à 30 jours.