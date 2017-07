Khaled pour l’ouverture et Mami pour la clôture

Réagissez

Khaled et Mami en vedettes au Théâtre de verdure

De cheb Khaled, prévu pour la soirée de demain, à cheb Mami, pour la soirée du 17 juillet, le théâtre de verdure Hasni Chekroun va être égayé, soir après soir, par une pléiade d’artistes invités à Oran par l’ONCI.

L’Office national de la culture et de l’information (ONCI) organise, à partir de demain, une série de plusieurs spectacles artistiques qui entrent dans le cadre de l’animation des soirées estivales à Oran. Durant la période allant du 9 au 17 juillet, une pléiade d’artistes seront présents à Oran pour égayer comme il se doit les chaudes soirées oranaises.

Les différents spectacles auront lieu au théâtre de verdure Hasni Chekroun. Parmi les artistes attendus, on compte notamment le king du raï, cheb Khaled. Ce dernier va animer la soirée d’ouverture demain soir. Un autre chanteur célèbre est prévu, il s’agit de cheb Mami, qui est programmé pour la soirée de clôture.

Le théâtre Hasni Chekroun va aussi vibrer aux sons et aux musiques des grandes voix du moment, spécialisées, qui dans le raï, qui dans la musique orientale, sans oublier les hits qui font sensation en Europe. Ainsi, dans le cadre de cette manifestation intitulée «Soirées estivales d’Algérie à El Bahia», les Oranais auront droit à des soirées animées, notamment par Rohff et Nej, dont le spectacle est prévu pour le 10 juillet, mais encore A’ssi El Halani, qui se produira le 12 juillet, Houssam Djenid et Hamam, le 11 juillet, et les Jaristes, le 13 juillet.

Houria Aîchi, elle, se produira le 14 juillet et partagera l’affiche avec Dallal Aboumana. Le samedi 15, l’artiste Alegerino se produira. Suivra cheb Mourad et Habib El Haymoun le 16 juillet. C’est ce qu’on peut lire sur l’affiche de l’ONCI. Force est d’admettre qu’un grand programme, pour le moins riche et élaboré, a été concocté par les autorités locales afin de rendre les soirées estivales d’El Bahia plus que féeriques.